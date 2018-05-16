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Український експорт до Польщі майже наздогнав Росію – Держстат

Середа, 16 травня 2018, 19:50
Український експорт до Польщі майже наздогнав Росію – Держстат

В першому кварталі 2018 року експорт українських товарів зріс на 10,3%, досягнувши $11,4 млн. Одночасно імпорт товарів в Україну зріс на 13,2%, склавши $12,6 млн.

Таким чином, повідомляє Держстат, від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало $1,2 млрд. Це дещо більше, аніж у першому кварталі минулого року - $794,1 млн.

При цьому експорт до країн ЄС зріс на 27,4% - до $5,07 млрд. Для порівняння – експорт до країн СНД зріс на 7,2% - до $1,6 млрд.

Найбільшим ринком збуту українських товарів залишається Росія – у першому кварталі туди було експортовано товарів на $853 млн. Втім, у порівнянні із аналогічним періодом минулого року експорт до РФ впав на 7,6%.

Як результат – експорт у Польщу, який зріс на 31,7%, майже "наздогнав" показник експорту до РФ. У Польщу було експортовано товарів на суму $816,2 млн.

У топ-5 найбільших ринків збуту українських товарів також Італія ($709,3 млн, зростання на 25%), Туреччина ($702,8 млн, зростання на 12,4%), а також Німеччина (483,2 млн, зростання на 34,2 млн).

Зростання експорту до країн СНД забезпечили продажі у Білорусь ($321,1 млн, зростання на 37,9%), а також у Молдову ($181,7 млн, зростання на 66,1%).

Втім варто зазначити, що місячна динаміка українського експорту виглядає не так райдужно. Так, у січні зростання експорту товарів (до аналогічного місяцю минулого року) склало 23,5%, у січні-лютому – 17,9%, а за три перші місяці – лише 10,3%.

Європейська правда

Теми: УкраїнаПольщаекспорт
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