Украинский экспорт в Польшу почти догнал Россию - Госстат

1298 просмотров
Среда, 16 мая 2018, 19:50

В первом квартале 2018 экспорт украинских товаров вырос на 10,3%, достигнув $11,4 млрд. Одновременно импорт товаров в Украину вырос на 13,2%, составив $ 12,6 млрд.

Таким образом, сообщает Госстат, отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило $ 1,2 млрд. Это несколько больше, чем в первом квартале прошлого года - $ 794,1 млн.

При этом экспорт в страны ЕС вырос на 27,4% - до $ 5,07 млрд. Для сравнения - экспорт в страны СНГ вырос на 7,2% - до $ 1,6 млрд.

Крупнейшим рынком сбыта украинских товаров остается Россия - в первом квартале туда было экспортировано товаров на $853 млн. Впрочем, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт в РФ упал на 7,6%.

Как результат - экспорт в Польшу, который вырос на 31,7%, почти "догнал" показатель экспорта в РФ. В Польшу было экспортировано товаров на сумму $ 816,2 млн.

В топ-5 крупнейших рынков сбыта украинских товаров также Италия ($ 709,3 млн, рост на 25%), Турция ($ 702,8 млн, рост на 12,4%), а также Германия (483,2 млн, рост на 34 , 2 млн).

Рост экспорта в страны СНГ обеспечили продажи в Беларусь ($ 321,1 млн, рост на 37,9%), а также в Молдову ($ 181,7 млн, рост на 66,1%).

Впрочем стоит отметить, что месячная динамика украинского экспорта выглядит не так радужно. Так, в январе рост экспорта товаров (к аналогичному месяцу прошлого года) составило 23,5%, в январе-феврале - 17,9%, а за три первых месяца - только 10,3%.

Европейская правда

Темы: Украина Польша экспорт
powered by lun.ua
По теме
В Крыму против капитана украинского рыболовецкого судна возбудили дело 16 мая 2018, 13:37
Где и в каких условиях держат узников Кремля: онлайн-карта 16 мая 2018, 07:00
Экономика Украины выросла на 3,1% 15 мая 2018, 23:27
Все новости
Главные новости
Украинский экспорт в Польшу почти догнал Россию - Госстат
САП хочет осудить депутата Киевсовета Крымчака по нескольким статьям
Под Днепром выкопали мешки с вещами погибших под Иловайском бойцов
Госизмена в "РИА Новости": Россия возбудила свое дело
Все новости
Опыт

Как живется на плавучей даче на Трухановом острове

читай!

"Страна приливов". Отрывок из экранизированной книги Митча Каллина