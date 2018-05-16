Грицак передав США докази причетності РФ до обстрілів Маріуполя і Волновахи

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Середа, 16 травня 2018, 21:16

Голова СБУ Василь Грицак передав представникам США чергові докази причетності військовослужбовців РФ до обстрілів на території України, зокрема Маріуполя і Волновахи.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Відповідні докази причетності РФ Грицак передав на зустрічі із спецпредставником Держдепартаменту США Куртом Волкером та послом США в Україні Марі Йованович.

"У процесі діалогу представникам США наведено чергові докази причетності кадрових військовослужбовців РФ до злочинів проти людяності на території України, зокрема до обстрілів Маріуполя та Волновахи, внаслідок яких загинули сорок вісім українських громадян", - йдеться у повідомленні.

Крім того, під час зустрічі Грицак нагадав про блокування російською стороною обміну заручників, яких "РФ використовує для політичного тиску на українську владу".

Українська правда
Теми: СБУ Росія США Маріуполь Донбас
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