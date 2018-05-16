Грицак передал США доказательства причастности РФ к обстрелам Мариуполя и Волновахи

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Среда, 16 мая 2018, 21:16

Председатель СБУ Василий Грицак передал представителям США очередные доказательства причастности военнослужащих РФ к обстрелам на территории Украины, в частности Мариуполя и Волновахи.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Соответствующие доказательства причастности РФ Грицак передал на встрече со спецпредставителем Госдепартамента США Куртом Волкером и послом США в Украине Мари Йованович.

"В процессе диалога представителей США приведены очередные доказательства причастности кадровых военнослужащих РФ к преступлениям против человечности на территории Украины, в частности к обстрелам Мариуполя и Волновахи, в результате которых погибли сорок восемь украинских граждан", - говорится в сообщении.

Кроме того, во время встречи Грицак напомнил о блокировании российской стороной обмена заложников, которых "РФ использует для политического давления на украинскую власть".

Украинская правда
Темы: СБУ Росcия США Мариуполь Донбасс
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