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У Черкасах виписали усіх постраждалих внаслідок масового отруєння

Середа, 16 травня 2018, 23:11
У Черкасах виписали усіх постраждалих внаслідок масового отруєння

З черкаських лікарень виписали ученицю та вчительку школи №8, які лікувалися після масового отруєння невідомою речовиною.

Про це "Громадському" повідомили у лікарнях.

"Вже виписали всіх. Сьогодні виписали вчительку", — повідомив головний лікар Черкаської обласної лікарні Олександр Дудник.

У приймальному відділенні Черкаської обласної дитячої лікарні підтвердили, що також виписали останню ученицю, яка перебувала на стаціонарному лікуванні.

8 травня під час шкільної лінійки у Черкасах стало зле кільком десяткам людей. Загалом було госпіталізовано 58 людей: 54 дитини і 4 дорослих.

Встановлено, що отруєння відбулося локально на території, де проходила лінійка, - постраждалих за межами школи немає, зазначає МОЗ.

"Українська правда" у Threads

Теми: Черкасинадзвичайна подіядіти
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