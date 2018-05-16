У Черкасах виписали усіх постраждалих внаслідок масового отруєння

З черкаських лікарень виписали ученицю та вчительку школи №8, які лікувалися після масового отруєння невідомою речовиною.

Про це "Громадському" повідомили у лікарнях.

"Вже виписали всіх. Сьогодні виписали вчительку", — повідомив головний лікар Черкаської обласної лікарні Олександр Дудник.

У приймальному відділенні Черкаської обласної дитячої лікарні підтвердили, що також виписали останню ученицю, яка перебувала на стаціонарному лікуванні.

8 травня під час шкільної лінійки у Черкасах стало зле кільком десяткам людей. Загалом було госпіталізовано 58 людей: 54 дитини і 4 дорослих.

Встановлено, що отруєння відбулося локально на території, де проходила лінійка, - постраждалих за межами школи немає, зазначає МОЗ.