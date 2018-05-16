В Черкассах выписали всех пострадавших в результате массового отравления

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Среда, 16 мая 2018, 23:11

С черкасских больниц выписали ученицу и учительницу школы №8, которые лечились после массового отравления неизвестным веществом.

Об этом "Громадському" сообщили в больницах.

"Уже выписали всех. Сегодня выписали учительницу", - сообщил главный врач Черкасской областной больницы Александр Дудник.

В приемном отделении Черкасской областной детской больницы подтвердили, что также выписали последнюю ученицу, которая находилась на стационарном лечении.

8 мая во время школьной линейки в Черкассах стало плохо нескольким десяткам людей. Всего было госпитализировано 58 человек: 54 ребенка и 4 взрослых.

Установлено, что отравление произошло локально на территории, где проходила линейка, - пострадавших за пределами школы нет, отмечает Минздрав.

Темы: Черкассы чрезвычайное происшествие дети
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