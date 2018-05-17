Голова Хмельницької ОДА оголосив про відставку

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Четвер, 17 травня 2018, 01:39

Голова Хмельницької облдержадміністрації Олександр Корнійчук заявив, що залишає свою посаду.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook увечері в середу, 16 травня.

"Я йду з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації. Ці два роки були дуже важливими в моєму житті", – написав Корнійчук.

Водночас чиновник не вказав причини відставки.

"Я йду з посади, але не йду з політичною життя і ми з вами разом зробимо ще багато для поступального розвитку нашої держави", – додав він.

Президент Петро Порошенко призначив Корнійчука головою Хмельницької обласної державної адміністрації у квітні 2016 року.

Теми: Хмельницький
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