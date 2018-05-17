Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Голова Хмельницької ОДА оголосив про відставку

Четвер, 17 травня 2018, 01:39

Голова Хмельницької облдержадміністрації Олександр Корнійчук заявив, що залишає свою посаду.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook увечері в середу, 16 травня.

"Я йду з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації. Ці два роки були дуже важливими в моєму житті", – написав Корнійчук.

Водночас чиновник не вказав причини відставки.

"Я йду з посади, але не йду з політичною життя і ми з вами разом зробимо ще багато для поступального розвитку нашої держави", – додав він.

Президент Петро Порошенко призначив Корнійчука головою Хмельницької обласної державної адміністрації у квітні 2016 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: Хмельницький
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Усі новини...
Хмельницький
На Хмельниччині прогриміли вибухи: працювала ППО
На Хмельниччині росіяни вдарили по військовому об'єкту: знищили 5 літальних апаратів
"Новий Чорнобиль". Кремль залякує новою дезінформацією
Останні новини
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений
20:43
Оновлено Повітряні сили: БпЛА рухаються Україною
20:40
Ірландія скоротить виплати прибулим українцям і зобов’яже швидше шукати власне житло
Усі новини...
Реклама: