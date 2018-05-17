Глава Хмельницкой ОГА объявил об отставке

Глава Хмельницкой обладминистрации Александр Корнийчук заявил, что покидает свой пост.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook вечером в среду, 16 мая.

"Я иду с должности главы Хмельницкой областной государственной администрации. Эти два года были очень важными в моей жизни", - написал Корнийчук.

В то же время чиновник не указал причины отставки.

"Я иду с должности, но не ухожу из политической жизни и мы с вами вместе сделаем еще много для поступательного развития нашего государства", - добавил он.

Президент Петр Порошенко назначил Корнийчука головой Хмельницкой областной государственной администрации в апреле 2016 года.