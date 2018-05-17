У Сенаті США підтримали висновки спецслужб про втручання РФ у вибори

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Четвер, 17 травня 2018, 02:27

Комітет Сенату США з питань розвідки офіційно погодився з висновками спецслужб, які переконані, що Росія втручалася у вибори президента США з метою допомоги на той час кандидату Дональду Трампу.

Про це йдеться у спільній заяві сенаторів Річарда Берра і Марка Уорнера.

"Немає сумнівів у тому, що Росія доклала безпрецедентних зусиль, щоб втрутитися в наші вибори в 2016 році", - заявив голова комітету, сенатор-республіканець Річард Берр.

"Одним із головних завдань у розслідуванні комітету була оцінка роботи розвідувального співтовариства США, яке одразу після виборів вказало на Росію", - додав він.

"Співробітники Комітету провели 14 місяців, переглянувши джерела, методи та аналітичну роботу, і ми не бачимо жодних підстав суперечити цим висновкам", - наголосив сенатор.

"Після ретельного огляду наші співробітники дійшли згоди, що висновки розвідувального співтовариства були докладними й точними.

Зусилля Росії були широкомасштабними, технічно складними й ухвалені розпорядженням самого президента Путіна з метою підтримки Дональда Трампа та перешкоджання Гілларі Клінтон", - підкреслив віце-голова комітету, сенатор-демократ Марк Уорнер.

"Розуміння цих методів дозволить захистити демократію від майбутніх загроз", - зазначив він.

Як повідомлялось, спецслужби США прийшли до висновку, що російські хакери перед американськими президентськими виборами 2016 року здійснювали кібератаки на сервери Демократичної партії, а також в ході виборчої кампанії за дорученням Москви поширювали пропаганду в соцмережах з метою вплинути на її результати на користь Дональда Трампа.

Розслідуванням втручання Росії у вибори і зв'язками адміністрації Трампа з Кремлем займається спецпрокурор Роберт Мюллер.

Сам президент Трамп досі жодного разу не визнав, що Росія намагалася вплинути на результат президентських виборів.

Теми: США вибори Росія хакери
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