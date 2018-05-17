В Сенате США поддержали заключения спецслужб о вмешательстве РФ в выборы

Комитет Сената США по разведке официально согласился с заключениями спецслужб, которые убеждены, что Россия вмешивалась в выборы президента США с целью помощи Дональду Трампу.

Об этом говорится в совместном заявлении сенаторов Ричарда Берра и Марка Уорнера.

"Нет сомнений в том, что Россия приложила беспрецедентные усилия, чтобы вмешаться в наши выборы в 2016 году", - заявил глава комитета, сенатор-республиканец Ричард Берр.

"Одной из главных задач в расследовании комитета была оценка работы разведывательного сообщества США, которое сразу после выборов указало на Россию", - добавил он.

"Сотрудники Комитета провели 14 месяцев, просмотрев источники, методы и аналитическую работу, и мы не видим никаких оснований противоречить этим выводам", - подчеркнул сенатор.

"После тщательного осмотра наши сотрудники решили, что выводы разведывательного сообщества были подробными и точными.

Усилия России были широкомасштабными, технически сложными и принятые распоряжением самого президента Путина с целью поддержки Дональда Трампа и препятствования Хиллари Клинтон", - подчеркнул вице-председатель комитета, сенатор-демократ Марк Уорнер.

"Понимание этих методов позволит защитить демократию от будущих угроз", - отметил он.

Как сообщалось, спецслужбы США пришли к выводу, что российские хакеры перед американскими президентскими выборами 2016 года совершали кибератаки на серверы Демократической партии, а также в ходе избирательной кампании по поручению Москвы распространялась пропаганда в соцсетях с целью повлиять на ее результаты в пользу Дональда Трампа.

Расследованием вмешательства России в выборы и связями администрации Трампа с Кремлем занимается спецпрокурор Роберт Мюллер.

Сам президент Трамп до сих пор ни разу не признал, что Россия пыталась повлиять на исход президентских выборов.