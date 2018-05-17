Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Праге назовут мост в честь украинского диссидента - посол

Четверг, 17 мая 2018, 02:58

В Праге в честь украинского диссидента Василия Макуха назовут пешеходный мост через реку Ботич в районе Вршовице.

Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис в Facebook.

"Усилия посольства и украинской общины в Чехии дали результат. Городской совет Праги принял решение назвать новый пешеходный мост через реку Ботич, которая является притоком Влтавы, в Пражском районе Вршовице в честь украинского диссидента и борца за свободу Василия Макуха", - написал посол.

5 ноября 1968 года Макуха на Крещатике в Киеве совершил акт самосожжения, выкрикивая "Долой оккупантов!", "Пусть живет свободная Украина!", "Прочь из оккупированной Чехословакии!". Таким образом он выразил протест против оккупации Украины и Чехолословаччини.

Василий Макух родился в 1927 году на Львовщине в крестьянской семье. Юношей поддерживал связь с членами "Просвиты" и ОУН, а во время Второй мировой войны воевал в рядах УПА, за что был приговорен советскими властями к 10 годам каторжных работ.

Темы: ЧехияУкраинаМИД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Чехия
Изнасилование несовершеннолетней в Чехии: Глава МВД предостерег от нетерпимости к украинцам
Большинство украинских беженцев в Чехии живут за чертой бедности
В Чехии уволили официанта, который издевался над украинкой, включив гимн России
Последние новости
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
Все новости...
Реклама: