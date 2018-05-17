В Праге назовут мост в честь украинского диссидента - посол

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Четверг, 17 мая 2018, 02:58

В Праге в честь украинского диссидента Василия Макуха назовут пешеходный мост через реку Ботич в районе Вршовице.

Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис в Facebook.

"Усилия посольства и украинской общины в Чехии дали результат. Городской совет Праги принял решение назвать новый пешеходный мост через реку Ботич, которая является притоком Влтавы, в Пражском районе Вршовице в честь украинского диссидента и борца за свободу Василия Макуха", - написал посол.

5 ноября 1968 года Макуха на Крещатике в Киеве совершил акт самосожжения, выкрикивая "Долой оккупантов!", "Пусть живет свободная Украина!", "Прочь из оккупированной Чехословакии!". Таким образом он выразил протест против оккупации Украины и Чехолословаччини.

Василий Макух родился в 1927 году на Львовщине в крестьянской семье. Юношей поддерживал связь с членами "Просвиты" и ОУН, а во время Второй мировой войны воевал в рядах УПА, за что был приговорен советскими властями к 10 годам каторжных работ.

Темы: Чехия Украина МИД
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