Триває спалах кору: за тиждень захворіли понад 1400 українців - МОЗ

В Україні досі триває спалах кору, за тиждень з 7 по 13 травня на кір захворіли 1407 людей: 651 дорослий і 756 дітей.

Про це повідомляє прес-слуба МОЗ.

За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ, кількість нових випадків захворювання за останній тиждень зросла.

Найбільше нових випадків зафіксували у Вінницькій, Волинській, Київській, Львівській, Луганській, Рівненській, Чернігівській області та у м. Києві. Частка дорослих, які захворіли на кір, також зростає.

З початку 2018 року на кір захворіли 15 261 людина - 6 243 дорослих і 9 018 дітей. За цей час від ускладнень кору померло восьмеро людей: шестеро дітей і двоє дорослих.

З початку року найбільше людей захворіли на кір в Івано-Франківській (загалом 2137 людей: 649 дорослих і 1488 дітей), Закарпатській (загалом 2131 людина: 420 дорослих і 1711 дітей), Львівській (загалом 1785 людей: 590 дорослих і 1195 дітей), Одеській (загалом 1552 людини: 766 дорослих і 786 дітей) та Чернівецькій (загалом 1081 людина: 361 дорослий і 720 дітей) областях.

У МОЗ підкреслили, що захиститися від кору допомагає тільки вакцинація. За даними відомства, вакцина проти кору є у наявності в усіх регіонах.