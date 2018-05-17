Вспышка кори: за неделю заболели более 1400 украинцев - МОЗ

В Украине продолжается вспышка кори, за неделю с 7 по 13 мая корью заболело 1407 человек: 651 взрослый и 756 детей.

Об этом сообщает пресс-слуба МОЗ.

По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава, количетсво новых случаев заболевания за последнюю неделю возросло.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Винницкой, Волынской, Киевской, Львовской, Луганской, Ровенской, Черниговской области и в г. Киеве. Количество взрослых, заболевших корью, также растет.

С начала 2018 года корью заболели 15261 человек - 6243 взрослых и 9018 детей. За это время от осложнений кори умерло восемь человек: шестеро детей и двое взрослых.

С начала года больше всего людей заболели корью в Ивано-Франковской (всего 2137 человек: 649 взрослых и 1488 детей), Закарпатской (всего 2131 человек: 420 взрослых и 1711 детей), Львовской (всего 1785 человек: 590 взрослых и 1195 детей), Одесской (всего 1552 человека: 766 взрослых и 786 детей) и Черновицкой (всего 1081 человек: 361 взрослый и 720 детей) областях.

В Минздраве подчеркнули, что защититься от кори помогает только вакцинация. По данным ведомства, вакцина против кори есть в наличии во всех регионах.