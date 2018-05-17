Американець помер через вибух електронної сигарети

Американець Телмідж Д'Еліа помер через вибух електронної сигарети у флоридському Санкт-Петербурзі.



Як повідомляє BBC, це сталося 5 травня, а тепер стали відомі результат експертизи.



38-річний чоловік отримав опіки 80% тіла, а в його черепі судмедексперти виявили осколки пристрою для "паління".

Жертву вейпінгу виявили у спальні його дому, що горів.



Експерти вважають, що телепродюсер помер у результат нещасного випадку.



"The New York Tomes" пише, що електронну сигарету Smok-E Mountain виготовили на Філіппінах.

Представник компанії сказав WFTS news, що їхні пристрої не вибухають. Він заявив, що це, швидше за все, розпилювач (частина, яку людина вставляє в рот) або акумулятор.

Також представник сказав, що часом інші компанії клонують їхні акумулятори, що робить їх менш безпечними. Компанія хотіла побачити фотографії пристрою, який використовував загиблий.

Зазначається, що це перша смерть від вейпу у Сполучених Штатах Америки.



За даними Управління пожежної охорони США, з 2009 до 2016 року в США було 195 випадків вибухів або займань електронних сигарет, у результаті чого травми отримали 133 людини, причому 38 з них – важкі.



У 2015 році електронна сигарета вибухнула перед обличчям 29-річної людини в Колорадо, зламавши йому шию і розбивши зуби.



У січні цього року в аеропорту Денвера сталася пожежа – нібито через літій-іонну батарею вейпу.

Ліга.net, "Українська правда"