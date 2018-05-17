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Американец умер из-за взрыва электронной сигареты

Четверг, 17 мая 2018, 09:08

Американец Тэлмидж Д'Элиа скончался из-за взрыва электронной сигареты во флоридском Санкт-Петербурге.

Как сообщает BBC, это произошло 5 мая, а теперь стали известны результат экспертизы.

38-летний мужчина получил ожоги 80% тела, а в его черепе судмедэксперты обнаружили осколки устройства для курения.

 

Жертву вейпинга обнаружили в спальне его горящего дома.

Эксперты полагают, что телепродюсер умер в результат несчастного случая.

"The New York Tomes" пишет, что электронную сигарету Smok-E Mountain изготовили на Филиппинах.

Представитель компании сказал WFTS news, что их устройства не взрываются. Он заявил, что это, скорее всего, распылитель (часть, которую человек вставляет в рот) или аккумулятор.

Также представитель сказал, что иногда другие компании клонируют их аккумуляторы, что делает их менее безопасными. Компания хотела увидеть фотографии устройства, которое использовал погибший.

Отмечается, что это первая смерть от вейпа в Соединенных Штатах Америки.

По данным Управления пожарной охраны США, с 2009 по 2016 годы в США было 195 случаев взрывов или возгораний электронных сигарет, в результате чего травмы получили 133 человека, причем 38 из них – тяжелые.

В 2015 году электронная сигарета взорвалась перед лицом 29-летнего человека в Колорадо, сломав ему шею и разбив зубы.

В январе этого года в аэропорту Денвера случился пожар – якобы из-за литий-ионной батареи вейпа.

Лига.net, "Украинская правда"

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Темы: СШАздоровье
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