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Волкер: Українці не зможуть повернути захоплену територію

Четвер, 17 травня 2018, 09:58
Волкер: Українці не зможуть повернути захоплену територію

Спецпредставник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер вважає, що Україна поки не зможе повернути собі окуповані Росією території.  

Про це він сказав BBC під час відвідання Донбасу.

Волкер вважає, що передача Україні летальної зброї сприятиме встановленню миру – бо якщо країна не зможе утримувати лінію розмежування, це стане "запрошенням" для наступу.

Він вважає, що миротворча місія ООН на сході України та санкції покажуть Росії, що вона не зможе захопити більше територій без негативних наслідків для себе.

"Звісно, українці не зможуть повернути територію, вже захоплену Росією. Росія надто сильна", – сказав Волкер.

"Але ціна подальшого наступу для Росії вже зросла і надалі зростатиме. Тож ті, хто сидить у Москві, повинні питати себе: а що ми від цього отримуємо, для чого гинуть наші люди?", – додав представник Держдепу США.

Як відомо, з початку 2014 року триває агресія Росії проти України – Крим анексовано попри санкції, бойові дії на Донбасі не вщухають попри Мінські угоди.

1 березня 2014 року Держдума РФ дозволила президенту Володимиру Путіну використовувати російську армію в Криму, після чого сталася анексія АРК.

Навесні того ж року Російська Федерація спровокувала сепаратизм і бойові дії на сході України – вона підтримує проросійських бойовиків фінансово, політично, зброєю і живою силою. На Донбасі воюють і російські військові, хоча РФ цього не визнає.

Олена Рощенко, УП
Теми: ДонбасокупаціяРосіяСША
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