Волкер: Українці не зможуть повернути захоплену територію

Спецпредставник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер вважає, що Україна поки не зможе повернути собі окуповані Росією території.

Про це він сказав BBC під час відвідання Донбасу.

Волкер вважає, що передача Україні летальної зброї сприятиме встановленню миру – бо якщо країна не зможе утримувати лінію розмежування, це стане "запрошенням" для наступу.

Він вважає, що миротворча місія ООН на сході України та санкції покажуть Росії, що вона не зможе захопити більше територій без негативних наслідків для себе.

"Звичайно, українці не зможуть повернути територію, вже захоплену Росією. Росія надто сильна", – сказав Волкер.

"Але ціна подальшого наступу для Росії вже зросла і надалі зростатиме. Тож ті, хто сидить у Москві, повинні питати себе: а що ми від цього отримуємо, для чого гинуть наші люди?", – додав представник Держдепу США.