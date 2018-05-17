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Волкер: Украинцы не смогут вернуть захваченную территорию

Четверг, 17 мая 2018, 09:58
Волкер: Украинцы не смогут вернуть захваченную территорию

Спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер считает, что Украина пока не сможет вернуть себе оккупированные Россией территории.

Об этом он сказал BBC во время посещения Донбасса.

Волкер считает, что передача Украине летального оружия поспособствует установлению мира – потому что если страна не сможет удерживать линию разграничения, это станет "приглашением" для нового наступления.

Он считает, что миротворческая миссия ООН на востоке Украины и санкции покажут России, что она не сможет захватить больше территорий без негативных последствий для себя.

"Конечно, украинцы не смогут вернуть территорию, уже захваченную Россией. Россия слишком сильна", – сказал Волкер.

"Но цена дальнейшего наступления для России уже выросла и дальше будет расти. Поэтому те, кто сидит в Москве, должны спрашивать себя: а что мы от этого получаем, для чего гибнут наши люди?", – добавил представитель Госдепа США.

Как известно, с начале 2014 года продолжается агрессия России против Украины – Крым аннексирован, несмотря на санкции, боевые действия на Донбассе не утихают, несмотря на Минские соглашения.

1 марта 2014 года Госдума РФ разрешила президенту Владимиру Путину использовать армию в Крыму, после чего произошла аннексия АРК.

Весной того же года Российская Федерация спровоцировала сепаратизм и боевые действия на востоке Украины – она поддерживает пророссийских боевиков финансово, политически, оружием и живой силой. На Донбассе воюют и российские военные, хотя РФ этого не признает.

Алена Рощенко, УП
Темы: ДонбассоккупацияРосcияСША
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