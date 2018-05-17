Волкер: Украинцы не смогут вернуть захваченную территорию

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Четверг, 17 мая 2018, 09:58

Спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер считает, что Украина пока не сможет вернуть себе оккупированные Россией территории.

Об этом он сказал BBC во время посещения Донбасса.

Волкер считает, что передача Украине летального оружия поспособствует установлению мира – потому что если страна не сможет удерживать линию разграничения, это станет "приглашением" для нового наступления.

Он считает, что миротворческая миссия ООН на востоке Украины и санкции покажут России, что она не сможет захватить больше территорий без негативных последствий для себя.

"Конечно, украинцы не смогут вернуть территорию, уже захваченную Россией. Россия слишком сильна", – сказал Волкер.

"Но цена дальнейшего наступления для России уже выросла и дальше будет расти. Поэтому те, кто сидит в Москве, должны спрашивать себя: а что мы от этого получаем, для чего гибнут наши люди?", – добавил представитель Госдепа США.

Темы: Донбасс оккупация Росcия США
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