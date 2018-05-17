Під Верховною Радою стартувала акція "Ні виборам за законом Януковича", основна вимога якої – ухвалення Виборчого кодексу з відкритими списками.

Акція розпочалась з виконання Гімну України, повідомляє рух "Чесно" у Twitter.

Під Радою вимагають нового виборчого кодексу Чесно

Під парламентом мітингують не лише представники громадських організацій, а й представники партій.

За даними кореспондента "Української правди", на Площі Конституції зібралося кілька сотень активістів за зміну виборчого кодексу.

Зі сцени виступають активісти Руху Чесно, народні депутати Юрій Левченко ("Свобода"), Леонід Ємець ("Народний фронт), Віктор Чумак (позафракційний), екс-нардеп Єгор Фірсов.

Під Радою вимагають нового виборчого кодексу Роман Кравець, УП

Вони вимагають проголосувати у другому читанні законопроект про відкриті списки.

Зокрема народний депутат Левченко закликав всіх опозиційних сил заблокувати трибуну ВР, якщо до 21 червня закон про відкриті списки так і не проголосують.

"Зупинимо гречку, доки гречка не зупинила нас!" – мовить один із плакатів учасників акції.

Зупинимо гречку, доки гречка не зупинила нас Чесно

Рух "Чесно" нагадує, що після Революції гідності Петро Порошенко як кандидат у президенти та більшість депутатів Верховної Ради у коаліційній угоді "пообіцяли виборчу реформу – відкриті списки, які вже 10 років рекомендують запровадити українські й міжнародні експерти".

"Ухвалити її (реформу) мали ще в 2015 році, але обіцянки не дотримали", – наголошують активісти.

"Тепер до парламентських виборів лишається півтора року, а певності, що реформу ухвалять, немає, тож доводиться виборювати її акціями", – заявляють вони.

Ухвалити її мали ще в 2015 році, але обіцянки не дотримали. Тепер до парламентських виборів лишається півтора року, а певності, що реформу ухвалять, немає, тож доводиться виборювати її акціями. У чому полягає виборча реформа та чому вона критично важлива. https://t.co/xPCmxyq61f — ЧЕСНО (@chesno_movement) May 17, 2018

У цей час Верховна Рада розглядає у другому читанні проект закону щодо трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людині (2386а-1).