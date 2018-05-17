Под Радой требуют нового избирательного кодекса

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Четверг, 17 мая 2018, 10:24

Под Верховной Радой стартовала акция "Нет выборам по закону Януковича", основное требование которой – принятие Избирательного кодекса с открытыми списками.

Акция началась с исполнения Гимна Украины, сообщает движение "Честно" в Twitter.

Под Радой требуют нового избирательного кодекса
Под Радой требуют нового избирательного кодекса
Честно

Под парламентом митингуют не только представители общественных организаций, но и представители партий.

 

По данным корреспондента "Украинской правды", на Площади Конституции собралось несколько сотен активистов за изменение избирательного кодекса.

Со сцены выступают активисты движения "Честно", народные депутаты Юрий Левченко ("Свобода"), Леонид Емец ("Народный фронт), Виктор Чумак (внефракционный), экс-нардеп Егор Фирсов.

Под Радой требуют нового избирательного кодекса
Под Радой требуют нового избирательного кодекса
Роман Кравец, УП

Они требуют проголосовать во втором чтении законопроект об открытых списках.

В частности, народный депутат Левченко призвал все оппозиционные силы заблокировать трибуну ВР, если до 21 июня закон об открытых списках так и не проголосуют.

 
 

"Остановим гречку, пока гречка не остановила нас!", – говорит один из плакатов участников акции.

Остановим гречку, пока гречка не остановила нас
Остановим гречку, пока гречка не остановила нас
Честно
 
 

Движение "Честно" напоминает, что после Революции достоинства Петр Порошенко как кандидат в президенты и большинство депутатов Верховной Рады в коалиционном соглашении "пообещали избирательную реформу – открытые списки, которые уже 10 лет рекомендуют ввести украинские и международные эксперты".

"Принять ее должны были еще в 2015 году, но обещание не сдержали", – подчеркивают активисты.

"Теперь до парламентских выборов остается полтора года, а уверенности, что реформу примут, нет, поэтому приходится бороться за нее акциями", – заявляют они.

В это время Верховная Рада рассматривает во втором чтении проект закона о трансплантации органов и других анатомических материалов человека (2386-1).

Роман Кравец, Алена Рощенко, УП
Темы: акции митинги виборы законодательство Верховная Рада
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