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Бойовики обстріляли школу з дітьми: постраждав чоловік

Четвер, 17 травня 2018, 12:27

Вранці 17 травня бойовики обстріляли школу у Світлодарську Бахмутського району, постраждав чоловік.  

Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський у Facebook.

"Сьогодні близько 9:30 проросійські наймити обстріляли школу у Світлодарську Бахмутського району. "Прилетіло" й розірвалося прямо на шкільному подвір’ї", - написав він.

За словами Жебрівського, поранення отримав один цивільний, який у момент "прильоту" на своєму авто проїжджав повз школу.

Серед вчителів та школярів постраждалих немає.

"Навчальний процес призупинено. Дітей розпустили по домівках", - написав Жебрівський.

Він додав, що у школі повилітали вікна. Чи є ще якісь пошкодження, поки невідомо – зараз школу обстежують.

Пізніше прокуратура Донецької області кваліфікувала подію як терористичний акт.

Повідомляють, що на момент обстрілу в школі знаходилось 387 учнів та 46 осіб персоналу школи.

Українська правда

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Теми: ДонбасосвітаРосія
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