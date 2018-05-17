Бойовики обстріляли школу з дітьми: постраждав чоловік

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Четвер, 17 травня 2018, 11:25

Вранці 17 травня бойовики обстріляли школу у Світлодарську Бахмутського району, постраждав чоловік.  

Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський у Facebook.

"Сьогодні близько 9:30 проросійські наймити обстріляли школу у Світлодарську Бахмутського району. "Прилетіло" й розірвалося прямо на шкільному подвір’ї", - написав він.

За словами Жебрівського, поранення отримав один цивільний, який у момент "прильоту" на своєму авто проїжджав повз школу.

Серед вчителів та школярів постраждалих немає.

"Навчальний процес призупинено. Дітей розпустили по домівках", - написав Жебрівський.

Він додав, що у школі повилітали вікна. Чи є ще якісь пошкодження, поки невідомо – зараз школу обстежують.

Українська правда
Теми: Донбас освіта Росія
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