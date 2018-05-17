Бойовики обстріляли школу з дітьми: постраждав чоловік
Вранці 17 травня бойовики обстріляли школу у Світлодарську Бахмутського району, постраждав чоловік.
Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський у Facebook.
"Сьогодні близько 9:30 проросійські наймити обстріляли школу у Світлодарську Бахмутського району. "Прилетіло" й розірвалося прямо на шкільному подвір’ї", - написав він.
За словами Жебрівського, поранення отримав один цивільний, який у момент "прильоту" на своєму авто проїжджав повз школу.
Серед вчителів та школярів постраждалих немає.
"Навчальний процес призупинено. Дітей розпустили по домівках", - написав Жебрівський.
Він додав, що у школі повилітали вікна. Чи є ще якісь пошкодження, поки невідомо – зараз школу обстежують.
Пізніше прокуратура Донецької області кваліфікувала подію як терористичний акт.
Повідомляють, що на момент обстрілу в школі знаходилось 387 учнів та 46 осіб персоналу школи.