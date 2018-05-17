Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Боевики обстреляли школу с детьми: пострадал мужчина

Четверг, 17 мая 2018, 12:27

Утром 17 мая боевики обстреляли школу в Светлодарске Бахмутского района, пострадал человек.

Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.

"Сегодня около 9:30 пророссийские батраки обстреляли школу в Светлодарске Бахмутского района. "Прилетело" и разорвалось прямо на школьном дворе", - написал он.

По словам Жебривского, ранения получил один гражданский, который в момент "прилета" на своем авто проезжал мимо школы.

Среди учителей и школьников пострадавших нет.

"Учебный процесс приостановлен. Детей распустили по домам", - написал Жебривский.

Он добавил, что в школе вылетели окна. Есть ли другие повреждения, пока неизвестно – сейчас школу обследуют.

Позже прокуратура Донецкой области квалифицировала произошедшее как террористический акт.

Сообщают, что на момент обстрела в школе находилось 387 учеников и 46 человек персонала школы.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассобразованиеРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
Все новости...
Реклама: