Боевики обстреляли школу с детьми: пострадал мужчина

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Четверг, 17 мая 2018, 11:25

Утром 17 мая боевики обстреляли школу в Светлодарске Бахмутского района, пострадал человек.

Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.

"Сегодня около 9:30 пророссийские батраки обстреляли школу в Светлодарске Бахмутского района. "Прилетело" и разорвалось прямо на школьном дворе", - написал он.

По словам Жебривского, ранения получил один гражданский, который в момент "прилета" на своем авто проезжал мимо школы.

Среди учителей и школьников пострадавших нет.

"Учебный процесс приостановлен. Детей распустили по домам", - написал Жебривский.

Он добавил, что в школе вылетели окна. Есть ли другие повреждения, пока неизвестно – сейчас школу обследуют.

Украинская правда
Темы: Донбасс образование Росcия
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