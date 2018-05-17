Боевики обстреляли школу с детьми: пострадал мужчина

Утром 17 мая боевики обстреляли школу в Светлодарске Бахмутского района, пострадал человек.

Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.

"Сегодня около 9:30 пророссийские батраки обстреляли школу в Светлодарске Бахмутского района. "Прилетело" и разорвалось прямо на школьном дворе", - написал он.

По словам Жебривского, ранения получил один гражданский, который в момент "прилета" на своем авто проезжал мимо школы.

Среди учителей и школьников пострадавших нет.

"Учебный процесс приостановлен. Детей распустили по домам", - написал Жебривский.

Он добавил, что в школе вылетели окна. Есть ли другие повреждения, пока неизвестно – сейчас школу обследуют.