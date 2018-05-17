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Трамп доручив готувати нові санкції проти РФ

Четвер, 17 травня 2018, 11:40

Президент США Дональд Трамп доручив підготувати план введення додаткових санкцій проти Росії через порушення Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (РСМД).

Про це йдеться в розпорядженні Трампа, опублікованому на сайті Білого дому.

"Відповідно до повноважень, покладених на мене як на президента Конституцією і законами США, я доручаю держсекретареві в координації з міністром фінансів, міністром оборони, міністром торгівлі та директором національної розвідки виконати вимоги, викладені в розділі 1244 (пункт "С", 1-4) закону про військовий бюджет США на 2018 фінансовий рік", - йдеться в розпорядженні.

Пункт "С" даного розділу зобов'язує президента США представити Конгресу доповідь з планом введення заходів щодо осіб, які відповідальні за невиконання Російською Федерацією положень РСМД.

Президент також зобов'язаний подати список таких осіб, в тому числі високопоставлених політичних фігур уряду Російської Федерації. Доповідь повинна бути представлена в незасекреченої формі.

В якості санкційних заходів документ пропонує блокувати або забороняти всі транзакції, пов'язані з активами і власністю зазначених осіб, якщо вони знаходяться на території США; не дозволяти їм в'їзд в США, не видавати їм в'їзну візу або анулювати вже наявну візу.

Президент США також може запропонувати будь-які інші санкції, які вважатиме доречними.

Нагадаємо, у листопаді 2017 року міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що Росія протягом кількох років порушує Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

У грудні стало відомо, що США схвалили нові санкції проти Росії за порушення договору.

Як відомо, безстроковий договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності був підписаний ще в 1987 році. Згідно із документом, обидві сторони не можуть випробовувати і розгортати крилаті, а також балістичні ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500 кілометрів) і малої (від 500 до 1000 кілометрів) дальності.

Європейська правда

Теми: Трамп
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