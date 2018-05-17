Президент США Дональд Трамп поручилподготовить план введения дополнительных санкций против России из-за нарушений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Об этом говорится в распоряжение Трампа, опубликованном на сайте Белого дома.

"В соответствии с полномочиями, возложенными на меня как на президента конституцией и законами США, я поручаю госсекретарю в координации с министром финансов, министром обороны, министром торговли и директором национальной разведки выполнить требования, изложенные в разделе 1244 (пункт "С", 1-4) закона о военном бюджете США на 2018 финансовый год", - говорится в распоряжении.

Пункт "С" данного раздела обязывает президента США представить Конгрессу "доклад с планом введения мер в отношении лиц, которые ответственны за невыполнение Российской Федерацией положений РСМД".

Президент также обязан представить список таких лиц, в том числе высокопоставленных политических фигур правительства Российской Федерации. Доклад должен быть представлен в незасекреченной форме.

В качестве санкционных мер документ предполагает блокировать или запрещать все транзакции, связанные с активами и собственностью указанных лиц, если они находятся на территории США; не разрешать им въезд в США, не выдавать им въездную визу или аннулировать уже имеющуюся визу.

Президент США также может предложить любые другие санкции, которые сочтет уместными.

Европейская правда