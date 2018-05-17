На поліграфкомбінаті в Україні друкували мапи РФ з Кримом – СБУ

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Четвер, 17 травня 2018, 13:19

СБУ припинила на одному з поліграфкомбінатів України друк мап Росії, на яких український Крим зображений у складі РФ.

Про це повідомляє у Facebook прес-центр Служби безпеки України.

"Правоохоронці задокументували факт виготовлення на одному з приватних поліграфічних підприємств України календарів футбольних ігор ЧС-2018 із зображенням карти РФ з тимчасово окупованою територією АР Крим", - розповідають силовики.

За їхньою інформацією, вказані календарі мали надійти до роздрібного продажу по всій території України.

Відкрите кримінальне провадження за ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

 

Українська правда
Теми: Росія Крим окупація СБУ кримінал
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