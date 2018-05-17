На полиграфкомбинате в Украине печатали карты РФ с Крымом – СБУ

СБУ пресекла на одном из полиграфкомбинатов Украины печать карт России, на которых украинский Крым изображен в составе РФ.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Правоохранители задокументировали факт изготовления на одном из частных полиграфических предприятий Украины календарей футбольных игр ЧМ-2018 с изображением карты РФ с временно оккупированной территории АР Крым", - рассказывают силовики.

По их информации, указанные календари должны были поступить в розничную продажу по всей территории Украины.

Открыто уголовное производство по ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).