У військовому містечку на Львівщини знайшли мертвим начальника варти

На території одного з військових містечок Львівщини знайшли з двома вогнепальними пораненнями начальника варти.

Про це повідомляє прес-служба Військової прокуратури західного регіону.

Тіло військового знайшли близько 5 ранку 17 травня.

"У вартовому приміщенні виявлено тіло начальника варти з двома вогнепальними пораненнями – в область голови та грудей", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці проводять слідчі розшукові дій для встановлення обставин події та можливих причетних осіб до вчинення злочину.

Після огляду події її внесуть до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

В серпні минулого року на одному з військових полігонів Київської області в результаті розриву артилерійського боєприпасу загинув військовослужбовець, ще п’ятеро отримали травми.