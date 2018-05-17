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В военном городке во Львовской области нашли мертвым начальника караула

Четверг, 17 мая 2018, 14:02

На территории одного из военных городков Львовской области нашли с двумя огнестрельными ранениями начальника караула.

Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры западного региона.

Тело военного обнаружили около 5 утра 17 мая.

"В караульном помещении обнаружено тело начальника караула с двумя огнестрельными ранениями - в область головы и груди", - говорится в сообщении.

Правоохранители проводят следственные розыскные действия по установлению обстоятельств происшествия и возможных причастных лиц к совершению преступления.

После осмотра происшествия ее внесут в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

В августе прошлого года на одном из военных полигонов Киевской области в результате разрыва артиллерийского боеприпаса погиб военнослужащий, еще пятеро получили травмы.

Украинская правда
Темы: прокуратураЛьвов
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