На Україну налетять грози зі шквалами

Найближчої доби погоду України буде формувати волога і тепла, а на заході – прохолодна, повітряна маса й атмосферні фронти.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

У п'ятницю, 18 травня, на більшій частині території України - короткочасні дощі, грози. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень у центральних, південних і східних областях при грозах місцями шквали 15-20 м/с.

Температура в західних областях вночі 9-14° (в Карпатах 4-9° тепла), вдень 15-20°; на решті території вночі 11-16°, вдень 20-25°.

У Києві - вночі місцями невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 21-23°.

Погода на 18 травня

На суботу, 19 травня, синоптики прогнозують місцями невеликі короткочасні дощі, грози, лише в південній частині без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 8-13°, удень 18-23°; в південних і східних областях вночі 12-17°, удень 22-27°.

У Києві на 19 травня - місцями невеликий короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 20-22°.

17 травня о 9 годин температура води в Чорному і Азовському морях була 19-22° біля Одеси 16°, в Дніпрі біля Києва 18°.