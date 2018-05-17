На Украину обрушатся грозы со шквалами

В ближайшие сутки погоду Украины будет формировать влажная и теплая, а на западе – прохладная, воздушная масса и атмосферные фронты.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.

В пятницу, 18 мая, на большей части территории Украины – кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем в центральных, южных и восточных областях при грозах местами шквалы 15-20 м/с.

Температура в западных областях ночью 9-14° (в Карпатах 4-9° тепла), днем 15-20°; на остальной территории ночью 11-16°, днем 20-25°.

В Киеве - ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 21-23°.

Погода на 18 мая

На субботу, 19 мая, синоптики прогнозируют местами небольшие кратковременные дожди, грозы, лишь в южной части без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 8-13°, днём 18-23°; в южных и восточных областях ночью 12-17°, днём 22-27°.

В Киеве на 19 мая - местами небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 20-22°.

17 мая в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 19-22° возле Одессы 16°, в Днепре возле Киева 18°.