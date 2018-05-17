Своїх лікарів вибрали уже понад 10% українців – МОЗ

Майже 4,5 мільйона людей підписали декларації з терапевтами, педіатрами і сімейними лікарями в рамках національної кампанії "Лікар для кожної сім'ї".

Про це інформує 17 травня прес-служба МОЗ.

"Найактивнішими були жителі Вінничини – тут свого лікаря обрали уже 20% мешканців. У Харківській області декларації підписали 16% жителів, у Полтавській – 15,5%, у Чернівецькій – 13%, у Житомирській – майже 11%. Водночас Харківська область є лідером з підписання декларацій в абсолютних числах – понад 478 000 декларацій", – йдеться в повідомленні.

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В МОЗ зазначають, що серед тих, хто уже визначився зі своїм лікарем, найактивнішими були люди 40 - 64 років - саме вони підписали третину усіх укладених на сьогодні декларацій.

Вибір лікаря для дитини активно декларували батьки, частка підписаних декларацій – 23% (0-5 років - 8%, 6-17 років - 15%).Наступні за активністю вікові групи - це люди 18-39 років і 65 років і більше (по 22%).

Наразі у електронній системі охорони здоров'я зареєтровано 20,5 тисячі лікарів. 72,6% пацієнтів, які вже обрали свого лікаря, підписали декларації з сімейними лікарями, 15,1% - з терапевтами, 12,3% - з педіатрами.

У МОЗ нагадують, що лікар не може вносити дані у електронну систему без відома пацієнта, а медзаклади – змушувати людей підписувати декларації з дільничними лікарями.

Право вільно вибору лікаря є основоположним у кампанії "Лікар для кожної сім'ї" - воно закріплене у "Порядку вибору лікаря, що надає первинну медичну допомогу", затвердженому наказом МОЗ №503 від 19.03.2018 року.

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