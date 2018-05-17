Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Своїх лікарів вибрали уже понад 10% українців – МОЗ

Четвер, 17 травня 2018, 14:07

Майже 4,5 мільйона людей підписали декларації з терапевтами, педіатрами і  сімейними лікарями в рамках національної кампанії "Лікар для кожної сім'ї".

Про це інформує 17 травня прес-служба МОЗ.

"Найактивнішими були жителі Вінничини – тут свого лікаря обрали уже 20% мешканців. У Харківській області декларації підписали 16% жителів, у Полтавській – 15,5%, у Чернівецькій – 13%, у Житомирській – майже 11%. Водночас Харківська область є лідером з підписання декларацій в абсолютних числах – понад 478 000 декларацій", – йдеться в повідомленні.

 
для збільшення - натисніть на зображення

В МОЗ зазначають, що серед тих, хто уже визначився зі своїм лікарем, найактивнішими були люди 40 - 64 років - саме вони підписали третину усіх укладених на сьогодні декларацій.

Вибір лікаря для дитини активно декларували батьки, частка підписаних декларацій – 23% (0-5 років - 8%, 6-17 років - 15%).Наступні за активністю вікові групи - це люди 18-39 років і 65 років і більше (по 22%).

Наразі у електронній системі охорони здоров'я зареєтровано 20,5 тисячі лікарів. 72,6% пацієнтів, які вже обрали свого лікаря, підписали декларації з сімейними лікарями, 15,1% - з терапевтами, 12,3% - з педіатрами.

У МОЗ нагадують, що лікар не може вносити дані у електронну систему без відома пацієнта, а медзаклади – змушувати людей підписувати декларації з дільничними лікарями.

Право вільно вибору лікаря є основоположним у кампанії "Лікар для кожної сім'ї" - воно закріплене у "Порядку вибору лікаря, що надає первинну медичну допомогу", затвердженому наказом МОЗ №503 від 19.03.2018 року.

Якщо ви не можете вирішити питання з головним лікарем закладу, дивіться алгоритм дій і залишайте відгук у формі зворотного зв’язку.

Теми: МОЗреформи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Усі новини...
МОЗ
У Херсоні й на Миколаївщині відібрали проби ґрунту після затоплення: перші результати
"Або діалог, або нас всіх посадять": як у Командуванні медичних сил не знаходиться місця для бойових медиків
У МОЗ прокоментували чутки про спалах холери в районі Каховської ГЕС
Останні новини
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений
20:43
Оновлено Повітряні сили: БпЛА рухаються Україною
20:40
Ірландія скоротить виплати прибулим українцям і зобов’яже швидше шукати власне житло
Усі новини...
Реклама: