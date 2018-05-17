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Своих врачей выбрали уже более 10% украинцев – Минздрав

Четверг, 17 мая 2018, 14:07

Почти 4,5 миллиона человек подписали декларации с терапевтами, педиатрами и семейными врачами в рамках национальной кампании "Врач для каждой семьи".

Об этом сообщает 17 мая пресс-служба Минздрава.

"Наиболее активными были жители Винницкой области – здесь своего врача выбрали уже 20% жителей. В Харьковской области декларации подписали 16% жителей, в Полтавской – 15,5%, в Черновицкой – 13%, в Житомирской – почти 11%. Интересно, что Харьковская область является лидером по подписанию деклараций в абсолютных числах – более 478 000 деклараций", – говорится в сообщении.

 
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В Минздраве отмечают, что среди тех, кто уже определился со своим врачом, самыми активными были люди 40 - 64 лет - именно они подписали треть всех заключенных сегодня деклараций.

Выбор врача для ребенка активно декларировали родители, доля подписанных деклараций - 23% (0-5 лет - 8%, 6-17 лет - 15%). Следующие по активности возрастные группы - это люди 18-39 лет и 65 лет и старше (по 22%).

Сейчас в электронной системе здравоохранения Госинвестиций зарегистрированы 20,5 тысячи врачей. 72,6% пациентов, которые уже выбрали своего врача, подписали декларации с семейными врачами, 15,1% - с терапевтами, 12,3% - с педиатрами.

В Минздраве напоминают, что врач не может вносить данные в электронную систему без ведома пациента, а медучреждения – заставлять людей подписывать декларации с участковыми врачами.

Право свободного выбора врача является основополагающим в кампании "Врач для каждой семьи" - оно закреплено в "Порядке выбора врача, оказывает первичную медицинскую помощь", утвержденном приказом Минздрава №503 от 19.03.2018 года.

Если вы не можете решить вопрос с главным врачом учреждения, смотрите алгоритм действий и оставляйте отзыв в форме обратной связи. 

Темы: Минздравреформы
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