У Польщі затримали росіянку, яка розпалювала польсько-українську ворожнечу

Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало громадянку Російської Федерації Єкатєріну Ц., яка вела "ворожу діяльність" i, зокрема, розпалювала польсько-українську ворожнечу.

Про це заявив речник міністра-координатора спецслужб Станіслав Жарин, передає Gazeta.pl.

Затримана росіянка перебувала в Польщі від 2013 року. Найближчим часом вона має бути депортована з країни. Крім неї, ще чотирьом особам заборонено в’їзд на територію Польщі. З матеріалів Агентства внутрішньої безпеки випливає, що ці п’ять осіб вели ворожу гібридну діяльність.

"П'ять згаданих осіб були залучені до спроби розпалювання польсько-української ворожнечі та просування російської пропаганди, пов'язаної з історичною політикою. Мова йде про спробу заміни або спробу просування російської версії, щоб вона була домінуючою версією. Ці люди вели роботу щодо зміцнення проросійських осередків, які перебувають у Польщі", - сказав він.

У жовтні минулого року на вимогу глави Агентства внутрішньої безпеки з Польщі вислали громадянина РФ, запідозривши його в участі у гібридній війні проти країни.

Європейська правда