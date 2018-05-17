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В Польше задержали россиянку, разжигавшую польско-украинскую вражду

Четверг, 17 мая 2018, 15:03

Агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданку Российской Федерации Екатерину Ц., которая вела "враждебную деятельность" и, в частности, разжигала польско-украинскую рознь.

Об этом заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин, передает Gazeta.pl.

Задержанная россиянка находилась в Польше с 2013 года. В ближайшее время она должна быть депортирована из страны. Кроме нее, еще четырем лицам запрещен въезд на территорию Польши. Из материалов Агентства внутренней безопасности следует, что эти пять человек вели враждебную гибридную деятельность.

"Пять упомянутых лиц были привлечены к попытке разжигания польско-украинской вражды и продвижения российской пропаганды, связанной с исторической политикой. Речь идет о попытке замены или продвижения российской версии, чтобы она была доминирующей. Эти люди вели работу по усилению пророссийских организаций в Польше", - сказал он.

В октябре прошлого года по требованию главы Агентства внутренней безопасности из Польши выслали гражданина РФ, заподозрив его в участии в гибридной войне против страны.

Европейская правда

Темы: ПольшаУкраинаРосcия
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