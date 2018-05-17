У Черкасах на дітей упало дерево: 4 постраждалих

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Четвер, 17 травня 2018, 16:06

У місті Черкаси аварійне дерево упало на молодших школярів, 4 дітей отримали травми.

Про це повідомляє прес-служба Поліції Черкаської області.

Надзвичайна подія сталася на вулиці Лесі Українки близько 12:00, коли учні другого класу однієї із місцевих шкіл поверталися з екскурсії. 

 

"У результаті тілесні ушкодження отримало чотири дитини. Дітей доставлено до лікарні, де їм надається медична допомога, загиблих немає", - йдеться в повідомленні.   

 

На місці події працює слідчо-оперативна група Черкаського відділу поліції. 

 

"Вирішується питання про відкриття кримінального провадження", - підсумували у поліції.

Як повідомили "Українській правді" у Черкаській обласній дитячій лікарні, в одної дитини діагностували перелом гомілки, їй наклали гіпс, вона лежить у відділенні.

Ще одній дівчинці зашили рани на голові. Її та двох інших постраждалих з саднами та подряпинами після надання необхідної допомоги відпустили додому з батьками. 

Ірина Балачук, УП
Теми: Черкаси надзвичайна подія
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