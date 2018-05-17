В Черкассах на детей упало дерево: 4 пострадавших

В городе Черкассы аварийное дерево упало на младших школьников, 4 детей получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба Полиции Черкасской области.

ЧП произошло на улице Леси Украинки около 12:00, когда ученики второго класса одной из местных школ возвращались с экскурсии.

"В результате телесные повреждения получил четыре ребенка. Детей доставили в больницу, где им оказывается медицинская помощь, погибших нет", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Черкасского отдела полиции.

"Решается вопрос об открытии уголовного производства", - подытожили в полиции.

Как сообщили "Украинской правде" в Черкасской областной детской больнице, у одной девочки диагностировали перелом голени, ей наложили гипс, она лежит в отделении.

Еще одной девочке зашили раны на голове. Ее и двух других пострадавших с ссадинами и царапинами после оказания необходимой помощи отпустили домой с родителями.