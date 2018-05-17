В Черкассах на детей упало дерево: 4 пострадавших

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Четверг, 17 мая 2018, 16:06

В городе Черкассы аварийное дерево упало на младших школьников, 4 детей получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба Полиции Черкасской области.

ЧП произошло на улице Леси Украинки около 12:00, когда ученики второго класса одной из местных школ возвращались с экскурсии. 

 

"В результате телесные повреждения получил четыре ребенка. Детей доставили в больницу, где им оказывается медицинская помощь, погибших нет", - говорится в сообщении. 

 

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Черкасского отдела полиции. 

 

"Решается вопрос об открытии уголовного производства", - подытожили в полиции.

Темы: Черкассы чрезвычайное происшествие
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