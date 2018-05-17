Порошенко запровадив нову посаду в генпрокуратурі

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Четвер, 17 травня 2018, 18:16

Президент Петро Порошенко ввів посаду прокурора зі зв'язків для Євроюсту, щоб покращити співпрацю України та Європейської організації з питань юстиції.

Про це йдеться в його указі №128 від 17 травня.

"Прокурор зі зв'язку для Євроюсту є за посадою прокурор генпрокуратури, який відряджається на посаду радника диппредставництва України в іноземній державі за місцем знаходження Євроюсту для забезпечення співробітництва у рамках угоди про співробітництво між Україною та Європейською організацією з питань юстиції", - йдеться в указі.

Новий прокурор буде забезпечувати обмін інформацією між Україною і Євроюстом і опрацьовувати відповідні документи.

Також він повинен буде спілкуватися з представниками Євроюсту, брати участь у заходах і координувати взаємодію українських правоохоронців з іноземними колегами.

Указ Порошенка набрав чинності з 17 травня.

Українська правда
Теми: Порошенко укази прокуратура ЄС
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