Порошенко запровадив нову посаду в генпрокуратурі

Президент Петро Порошенко ввів посаду прокурора зі зв'язків для Євроюсту, щоб покращити співпрацю України та Європейської організації з питань юстиції.

Про це йдеться в його указі №128 від 17 травня.

"Прокурор зі зв'язку для Євроюсту є за посадою прокурор генпрокуратури, який відряджається на посаду радника диппредставництва України в іноземній державі за місцем знаходження Євроюсту для забезпечення співробітництва у рамках угоди про співробітництво між Україною та Європейською організацією з питань юстиції", - йдеться в указі.

Новий прокурор буде забезпечувати обмін інформацією між Україною і Євроюстом і опрацьовувати відповідні документи.

Також він повинен буде спілкуватися з представниками Євроюсту, брати участь у заходах і координувати взаємодію українських правоохоронців з іноземними колегами.

Указ Порошенка набрав чинності з 17 травня.