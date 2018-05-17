Порошенко ввел новую должность в генпрокуратуре

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Четверг, 17 мая 2018, 18:16

Президент Петр Порошенко ввел должность прокурора по связям для Евроюста, чтобы улучшить сотрудничество Украины и Европейской организации по вопросам юстиции.

Об этом говорится в его указе №128 от 17 мая.

"Прокурор по связи для Евроюста является по должности прокурор генпрокуратуры, который отправляется на должность советника диппредставительства Украины в иностранном государстве по месту нахождения Евроюста для обеспечения сотрудничества в рамках соглашения о сотрудничестве между Украиной и Европейской организацией по вопросам юстиции", - говорится в указе.

Новый прокурор будет обеспечивать обмен информацией между Украиной и Евроюстом и обрабатывать соответствующие документы.

Также он должен будет общаться с представителями Евроюста, участвовать в мероприятиях и координировать взаимодействие украинских правоохранителей с иностранными коллегами.

Указ Порошенко вступил в силу с 17 мая.

Украинская правда
Темы: Порошенко указы прокуратура ЕС
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