Путін зустрівся з Асадом в Сочі

Президент Росії Володимир Путін провів переговори із своїм сирійським колегою Башаром Асадом в Сочі.

Про це повідомляє прес-служба Кремля.

Під час переговорів Путін привітав Асада із "значними успіхами сирійської урядової армії в боротьбі з терористичними формуваннями".

"Терористи склали зброю в ключових точках Сирії, що дозволило відновити інфраструктуру Сирії, відсунути їх, практично припинити їх функціонування поблизу сирійської столиці", - заявив президент РФ згідно з офіційним повідомленням Кремля.

Водночас Асад привітав Путіна з початком нового президентського терміну.

"Успіх на виборах є доказом правильності вашої політики і всередині країни, і на міжнародній арені, так як російський народ бачить, що завдяки вашим діям позиції вашої країни стають все міцніше на міжнародній арені", - вважає президент Сирії.