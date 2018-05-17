Путін зустрівся з Асадом в Сочі

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Четвер, 17 травня 2018, 23:13

Президент Росії Володимир Путін провів переговори із своїм сирійським колегою Башаром Асадом в Сочі.

Про це повідомляє прес-служба Кремля.

Під час переговорів Путін привітав Асада із "значними успіхами сирійської урядової армії в боротьбі з терористичними формуваннями".

"Терористи склали зброю в ключових точках Сирії, що дозволило відновити інфраструктуру Сирії, відсунути їх, практично припинити їх функціонування поблизу сирійської столиці", - заявив президент РФ згідно з офіційним повідомленням Кремля.

Водночас Асад привітав Путіна з початком нового президентського терміну.

"Успіх на виборах є доказом правильності вашої політики і всередині країни, і на міжнародній арені, так як російський народ бачить, що завдяки вашим діям позиції вашої країни стають все міцніше на міжнародній арені", - вважає президент Сирії.

Теми: Путін Сирія Росія
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