Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін зустрівся з Асадом в Сочі

Четвер, 17 травня 2018, 23:13

Президент Росії Володимир Путін провів переговори із своїм сирійським колегою Башаром Асадом в Сочі.

Про це повідомляє прес-служба Кремля.

Під час переговорів Путін привітав Асада із "значними успіхами сирійської урядової армії в боротьбі з терористичними формуваннями".

"Терористи склали зброю в ключових точках Сирії, що дозволило відновити інфраструктуру Сирії, відсунути їх, практично припинити їх функціонування поблизу сирійської столиці", - заявив президент РФ згідно з офіційним повідомленням Кремля.

Водночас Асад привітав Путіна з початком нового президентського терміну.

"Успіх на виборах є доказом правильності вашої політики і всередині країни, і на міжнародній арені, так як російський народ бачить, що завдяки вашим діям позиції вашої країни стають все міцніше на міжнародній арені", - вважає президент Сирії.

Теми: ПутінСиріяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Усі новини...
Путін
Економічні новини 19 липня: РФ атакувала ракетами українські порти, "умови" Путіна по "зерновій угоді"
Путін розповів про "умови" повернення РФ до "зернової угоди"
Путін вирішив не їхати на саміт у ПАР, де йому загрожує арешт
Останні новини
22:04
Байден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений
20:43
Оновлено Повітряні сили: БпЛА рухаються Україною
Усі новини...
Реклама: