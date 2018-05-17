Путин встретился с Асадом в Сочи

506 просмотров
Четверг, 17 мая 2018, 23:13

Президент России Владимир Путин провел переговоры со своим сирийским коллегой Башаром Асадом в Сочи.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Во время переговоров Путин поздравил Асада со "значительными успехами сирийской правительственной армии в борьбе с террористическими формированиями".

"Террористы сложили оружие в ключевых точках Сирии, что позволило восстановить инфраструктуру Сирии, отодвинуть их, практически прекратить их функционирование вблизи сирийской столицы", - заявил президент РФ согласно официальному сообщению Кремля.

В то же время Асад поздравил Путина с началом нового президентского срока.

"Успех на выборах является доказательством правильности вашей политики и внутри страны, и на международной арене, так как русский народ видит, что благодаря вашим действиям позиции вашей страны становятся все крепче на международной арене", - считает президент Сирии.

Темы: Путин Сирия Росcия
powered by lun.ua
По теме
У Путина пригрозили Украине "ответными мерами" на задержание журналиста 15 мая 2018, 12:46
Песков говорит, что внешняя политика Путина не зависит от Суркова 14 мая 2018, 13:24
Сурков готовится покинуть пост помощника Путина – росСМИ 11 мая 2018, 17:21
Все новости
Главные новости
Сенат США одобрил кандидатуру Хаспел на пост главы ЦРУ
Экс-депутат Крючков вышел из немецкой тюрьмы - СМИ
ДТП в Харькове: видеодоказательство показало, что Зайцева ехала на красный
Главные новости дня – за 60 секунд
Все новости
здоровье

4 совета, как правильно бегать

еда

Сыр как таблетка долголетия