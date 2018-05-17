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Путин встретился с Асадом в Сочи

Четверг, 17 мая 2018, 23:13

Президент России Владимир Путин провел переговоры со своим сирийским коллегой Башаром Асадом в Сочи.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Во время переговоров Путин поздравил Асада со "значительными успехами сирийской правительственной армии в борьбе с террористическими формированиями".

"Террористы сложили оружие в ключевых точках Сирии, что позволило восстановить инфраструктуру Сирии, отодвинуть их, практически прекратить их функционирование вблизи сирийской столицы", - заявил президент РФ согласно официальному сообщению Кремля.

В то же время Асад поздравил Путина с началом нового президентского срока.

"Успех на выборах является доказательством правильности вашей политики и внутри страны, и на международной арене, так как русский народ видит, что благодаря вашим действиям позиции вашей страны становятся все крепче на международной арене", - считает президент Сирии.

Темы: ПутинСирияРосcия
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