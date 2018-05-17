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Сенат США схвалив кандидатуру Гаспел на пост глави ЦРУ

Четвер, 17 травня 2018, 23:26
Сенат США схвалив кандидатуру Гаспел на пост глави ЦРУ

Сенат США проголосував за кандидатуру Джини Гаспел на пост глави ЦРУ.

Про це повідомляє Associated Press.

"Голосування у четвер було 54-45 на користь Гаспел. Республіканець Джон Маккейн був відсутній", - пише агентство.

Джина Гаспел стала першою жінкою-директором ЦРУ.

Як зазначає АР, номінація Гаспел була спірною через її роль у колишній програмі тортур ЦРУ. 

Її висунення відновило обговорення суворої програми тортур, проведених ЦРУ щодо підозрюваних в тероризмі після 11 вересня. Гаспел присягнулася не перезапускати таку програму, але відмовилася розкривати деталі про свою участь у ній.

Джина Гаспел очолить ЦРУ після Майка Помпео, який 26 квітня став держсекретарем США.

Українська правда

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Теми: США
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