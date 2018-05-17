Сенат США одобрил кандидатуру Хаспел на пост главы ЦРУ

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Четверг, 17 мая 2018, 23:26

Сенат США проголосовал за кандидатуру Джины Хаспел на пост главы ЦРУ.

Об этом сообщает Associated Press.

"Голосование в четверг было 54-45 в пользу Хаспел. Республиканец Джон Маккейн отсутствовал", - пишет агентство.

Джина Хаспел стала первой женщиной-директором ЦРУ.

Как отмечает АР, номинация Хаспел была спорной из-за ее роли в прежней программе пыток ЦРУ.

Ее выдвижение возобновило обсуждение строгой программы пыток, проведенных ЦРУ в отношении подозреваемых в терроризме после 11 сентября. Хаспел поклялась не перезапускать такую ​​программу, но отказалась раскрывать детали о своем участии в ней.

Джина Хаспел возглавит ЦРУ после Майка Помпео, который 26 апреля стал госсекретарем США.

Украинская правда
Темы: США
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