Сенат США одобрил кандидатуру Хаспел на пост главы ЦРУ
Четверг, 17 мая 2018, 23:26
Сенат США проголосовал за кандидатуру Джины Хаспел на пост главы ЦРУ.
Об этом сообщает Associated Press.
"Голосование в четверг было 54-45 в пользу Хаспел. Республиканец Джон Маккейн отсутствовал", - пишет агентство.
Джина Хаспел стала первой женщиной-директором ЦРУ.
Как отмечает АР, номинация Хаспел была спорной из-за ее роли в прежней программе пыток ЦРУ.
Ее выдвижение возобновило обсуждение строгой программы пыток, проведенных ЦРУ в отношении подозреваемых в терроризме после 11 сентября. Хаспел поклялась не перезапускать такую программу, но отказалась раскрывать детали о своем участии в ней.
Джина Хаспел возглавит ЦРУ после Майка Помпео, который 26 апреля стал госсекретарем США.
Украинская правда