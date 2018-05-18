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Путін і Асад поговорили про початок "політичного процесу" в Сирії

П'ятниця, 18 травня 2018, 01:33

Президент Росії Володимир Путін вважає, що ситуація в Сирії зараз сприятлива для початку "політичного процесу", який призведе до виведення іноземних сил.

Про це пише AFP.

"Після військового успіху (сирійської армії в останні місяці) були створені додаткові умови, які сприяють початку політичного процесу у великому масштабі", - цитуються слова Путіна в повідомленні, опублікованому Кремлем.

 "З початком політичного процесу в його найбільш активній фазі іноземні збройні сили вийдуть з території Сирії", - сказав Путін, не вказавши, які іноземні сили.

Путін також привітав Асада з "успіхами армії сирійського уряду в боротьбі з терористичними групами".

"Наступним завданням, звичайно ж, є відновлення економіки і гуманітарна допомога для тих людей, хто в складній ситуації", - додав Путін.

"Ми знаємо, що це буде нелегко, тому що деякі країни не хочуть, щоб стабільність поверталася до Сирії. Але з вами і іншими партнерами і друзями ми будемо продовжувати добиватися значного прогресу в мирному процесі ", - цитуються в повідомленні слова Асада.

Росія бере участь у громадянській війні в Сирії з вересня 2015 року. Її військова підтримка не тільки забезпечила виживання режиму Асада, а й змінила хід війни.

Візит Асада в РФ відбувся напередодні зустрічі в Сочі між Путіним і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Теми: СиріяПутін
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