Путін і Асад поговорили про початок "політичного процесу" в Сирії

204 перегляди
П'ятниця, 18 травня 2018, 01:33

Президент Росії Володимир Путін вважає, що ситуація в Сирії зараз сприятлива для початку "політичного процесу", який призведе до виведення іноземних сил.

Про це пише AFP.

"Після військового успіху (сирійської армії в останні місяці) були створені додаткові умови, які сприяють початку політичного процесу у великому масштабі", - цитуються слова Путіна в повідомленні, опублікованому Кремлем.

 "З початком політичного процесу в його найбільш активній фазі іноземні збройні сили вийдуть з території Сирії", - сказав Путін, не вказавши, які іноземні сили.

Путін також привітав Асада з "успіхами армії сирійського уряду в боротьбі з терористичними групами".

"Наступним завданням, звичайно ж, є відновлення економіки і гуманітарна допомога для тих людей, хто в складній ситуації", - додав Путін.

"Ми знаємо, що це буде нелегко, тому що деякі країни не хочуть, щоб стабільність поверталася до Сирії. Але з вами і іншими партнерами і друзями ми будемо продовжувати добиватися значного прогресу в мирному процесі ", - цитуються в повідомленні слова Асада.

Росія бере участь у громадянській війні в Сирії з вересня 2015 року. Її військова підтримка не тільки забезпечила виживання режиму Асада, а й змінила хід війни.

Візит Асада в РФ відбувся напередодні зустрічі в Сочі між Путіним і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Теми: Сирія Путін
powered by lun.ua
По темі
Путін зустрівся з Асадом в Сочі 17 травня 2018, 23:13
Ізраїль обстріляв Сирію у відповідь на ракетний удар на Голанських висотах 10 травня 2018, 07:15
Ізраїль завдав удару по Сирії - ЗМІ 9 травня 2018, 02:23
Усі новини
Головні новини
Сенат США схвалив кандидатуру Гаспел на пост глави ЦРУ
Екс-депутат Крючков вийшов з німецької тюрми – ЗМІ
ДТП у Харкові: відеодоказ показав, що Зайцева їхала на червоний
Головні новини дня – за 60 секунд
Усі новини
думка

Запивати їжу чи ні?

їжа

Сир як пігулка довголіття