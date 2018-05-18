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Путин и Асад поговорили о начале "политического процесса" в Сирии

Пятница, 18 мая 2018, 01:33

Президент России Владимир Путин считает, что ситуация в Сирии сейчас благоприятна для начала "политического процесса", который приведет к выводу иностранных сил.

Об этом пишет AFP.

"После военного успеха (сирийской армии в последние месяцы) были созданы дополнительные условия, которые способствуют началу политического процесса в крупном масштабе", - цитируются слова ПУтина в сообщении, опубликованном Кремлем.

 "С началом политического процесса в его наиболее активной фазе иностранные вооруженные силы выйдут с территории Сирии", - сказал Путин, не указав, какие иностранные силы.

Путин также поздравил Асада с "успехами армии сирийского правительства в борьбе с террористическими группами".

"Следующей задачей, конечно же, является восстановление экономики и гуманитарная помощь для тех людей, кто в сложной ситуации", - добавил Путин.

"Мы знаем, что это будет нелегко, потому что некоторые страны не хотят, чтобы стабильность возвращалась в Сирию. Но с вами и другими партнерами и друзьями мы будем продолжать добиваться значительного прогресса в мирном процессе", - цитируются в сообщении слова Асада.

Россия участвует в гражданской войне в Сирии с сентября 2015 года. Ее военная поддержка не только обеспечила выживание режима Асада, но и изменила ход войны.

Визит Асада в РФ состоялся накануне встречи в Сочи между Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Темы: СирияПутин
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