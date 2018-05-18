Путин и Асад поговорили о начале "политического процесса" в Сирии

214 просмотров
Пятница, 18 мая 2018, 01:33

Президент России Владимир Путин считает, что ситуация в Сирии сейчас благоприятна для начала "политического процесса", который приведет к выводу иностранных сил.

Об этом пишет AFP.

"После военного успеха (сирийской армии в последние месяцы) были созданы дополнительные условия, которые способствуют началу политического процесса в крупном масштабе", - цитируются слова ПУтина в сообщении, опубликованном Кремлем.

 "С началом политического процесса в его наиболее активной фазе иностранные вооруженные силы выйдут с территории Сирии", - сказал Путин, не указав, какие иностранные силы.

Путин также поздравил Асада с "успехами армии сирийского правительства в борьбе с террористическими группами".

"Следующей задачей, конечно же, является восстановление экономики и гуманитарная помощь для тех людей, кто в сложной ситуации", - добавил Путин.

"Мы знаем, что это будет нелегко, потому что некоторые страны не хотят, чтобы стабильность возвращалась в Сирию. Но с вами и другими партнерами и друзьями мы будем продолжать добиваться значительного прогресса в мирном процессе", - цитируются в сообщении слова Асада.

Россия участвует в гражданской войне в Сирии с сентября 2015 года. Ее военная поддержка не только обеспечила выживание режима Асада, но и изменила ход войны.

Визит Асада в РФ состоялся накануне встречи в Сочи между Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Темы: Сирия Путин
powered by lun.ua
По теме
Путин встретился с Асадом в Сочи 17 мая 2018, 23:13
Израиль обстрелял Сирию в ответ на ракетный удар на Голанских высотах 10 мая 2018, 07:15
Израиль нанес удар по Сирии - СМИ 9 мая 2018, 02:23
Все новости
Главные новости
Сенат США одобрил кандидатуру Хаспел на пост главы ЦРУ
Экс-депутат Крючков вышел из немецкой тюрьмы - СМИ
ДТП в Харькове: видеодоказательство показало, что Зайцева ехала на красный
Главные новости дня – за 60 секунд
Все новости
Музыка

На Atlas Weekend выступит LP

еда

Сыр как таблетка долголетия