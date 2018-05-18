У Сімферополі затримали учасників акції пам'яті про депортацію кримських татар

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П'ятниця, 18 травня 2018, 02:13

У окупованому Сімферополі затримали учасників акції "Запали вогник у своєму серці", що проходила до Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Про це у Facebook повідомив журналіст Радіо Свобода Антон Наумлюк.

"В районі Ак-Мечеті затримано кілька десятків осіб, які брали участь в традиційній кримськотатарській акції "Запали вогник в своєму серці", — написав журналіст.

"Все почалося з того, що якийсь чоловік у цивільному став знімати всіх на камеру. Його почали питати, навіщо він це робить. Він став провокувати людей, говорити, що ми перекрили дорогу. Всі кричали. А потім почалися затримання", - розказав один із затриманих.

Журналіст повідомив, що затриманих розвезли по різних РВВС Сімферополя, їх допитували і проводили дактилоскопію, в тому числі стоп ніг, вилучали і перевіряли телефони, а також взяли зразки ДНК.

За його даними, жодних звинувачень затриманим не висували. Загалом було затримано близько 20 осіб. Серед них були двоє неповнолітніх.

Згодом, близько 2 години ночі, Наумлюк повідомив, що всіх затриманих відпустили, окрім одного, якого звинувачують у "непокорі законним вимогам поліції".

Теми: Крим кримські татари окупація
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