В Симферополе задержали участников акции памяти депортации крымских татар

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Пятница, 18 мая 2018, 02:13

В оккупированном Симферополе задержали участников акции "Зажги огонек в своем сердце", проходившей ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Об этом в Facebook сообщил журналист Радио Свобода Антон Наумлюк.

"В районе Ак-Мечети задержаны несколько десятков человек, которые принимали участие в традиционной крымскотатарской акции "Зажги огонек в своем сердце", - написал журналист.

"Все началось с того, что какой-то человек в штатском стал снимать всех на камеру. Его начали спрашивать, зачем он это делает. Он стал провоцировать людей, говорить, что мы перекрыли дорогу. Все кричали. А потом начались задержания", - рассказал один из задержанных.

Журналист сообщил, что задержанных развезли по разным РОВД Симферополя, их допрашивали и проводили дактилоскопию, в том числе стоп ног, изымали и проверяли телефоны, а также взяли образцы ДНК.

По его данным, никаких обвинений задержанным не предъявлялось. Всего было задержано около 20 человек. Среди них были двое несовершеннолетних.

Впоследствии, около 2:00 ночи, Наумлюк сообщил, что всех задержанных отпустили, кроме одного, которого обвиняют в "неповиновении законным требованиям полиции".

Темы: Крым крымские татары оккупация
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