Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Симферополе задержали участников акции памяти депортации крымских татар

Пятница, 18 мая 2018, 02:13
В Симферополе задержали участников акции памяти депортации крымских татар

В оккупированном Симферополе задержали участников акции "Зажги огонек в своем сердце", проходившей ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Об этом в Facebook сообщил журналист Радио Свобода Антон Наумлюк.

"В районе Ак-Мечети задержаны несколько десятков человек, которые принимали участие в традиционной крымскотатарской акции "Зажги огонек в своем сердце", - написал журналист.

"Все началось с того, что какой-то человек в штатском стал снимать всех на камеру. Его начали спрашивать, зачем он это делает. Он стал провоцировать людей, говорить, что мы перекрыли дорогу. Все кричали. А потом начались задержания", - рассказал один из задержанных.

Журналист сообщил, что задержанных развезли по разным РОВД Симферополя, их допрашивали и проводили дактилоскопию, в том числе стоп ног, изымали и проверяли телефоны, а также взяли образцы ДНК.

По его данным, никаких обвинений задержанным не предъявлялось. Всего было задержано около 20 человек. Среди них были двое несовершеннолетних.

Впоследствии, около 2:00 ночи, Наумлюк сообщил, что всех задержанных отпустили, кроме одного, которого обвиняют в "неповиновении законным требованиям полиции".

Темы: Крымкрымские татарыоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Крым
Минобороны РФ сообщило о ночной ракетной атаке на Крым
В Крыму железнодорожников привлекли к шпионажу за пассажирами - партизаны
CNN: У Байдена раскритиковали удары ВСУ по Крыму: пустая трата ресурсов
Последние новости
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
Все новости...
Реклама: