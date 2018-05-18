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Ціна на нафту марки Brent вперше з 2014 року перевищила 80 доларів

П'ятниця, 18 травня 2018, 03:04

Ціна на нафту північноморської марки Brent досягла найвищої позначки з листопада 2014 року.

Про це пише DW.com.

В ході торгів на лондонській біржі ICE в четвер, 17 травня, вартість ф'ючерсів на липень перевищила позначку в 80 доларів США за барель і склала 80,18 долара. Протягом дня цей показник опустився трохи нижче цієї психологічно важливої ​​позначки - до 79,92 долара, що на 80 центів вище за показник попереднього дня.

Вартість одного бареля нафти американської марки WTI на той же час збільшився на 54 цента - до 71,88 долара. Цей показник в той же день також досягав максимуму з листопада 2014 року, але потім дещо знизився.

Аналітики пов'язують нове зростання цін на нафту з ситуацією в світі, зокрема з побоюваннями, що пропозиція на ринку нафти знизиться через санкції США проти Ірану.

Експерти Commerzbank прогнозують продовження тенденції. Аналітики банку Goldman Sachs попереджають, що навіть збільшення видобутку нафти в США не зможе компенсувати можливий спад поставок з Ірану.

Днем раніше адміністрація США повідомила, що обсяги видобутку американської нафти на минулому тижні досягли нової рекордної позначки - в середньому 10,72 млн барелів на добу.

Теми: нафтаІран
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