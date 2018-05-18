Цена на нефть марки Brent впервые с 2014 года превысила 80 долларов

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Пятница, 18 мая 2018, 03:04

Цена на нефть североморской марки Brent достигла наивысшей отметки с ноября 2014 года.

Об этом пишет DW.com.

В ходе торгов на лондонской бирже ICE в четверг, 17 мая, стоимость фьючерсов на июль превысила отметку в 80 долларов США за баррель и составила 80,18 доллара. В течение дня этот показатель опустился чуть ниже этой психологически важной отметки - до 79,92 доллара, что на 80 центов выше показателя предыдущего дня.

Стоимость одного барреля нефти американской марки WTI на то же время увеличилась на 54 цента - до 71,88 доллара. Этот показатель в тот же день также достигал максимума с ноября 2014 года, но затем несколько снизился.

Аналитики связывают новый рост цен на нефть с ситуацией в мире, в частности с опасениями, что предложение на рынке нефти снизится из-за санкций США против Ирана.

Эксперты Commerzbank прогнозируют продолжение тенденции. Аналитики банка Goldman Sachs предупреждают, что даже увеличение добычи нефти в США не сможет компенсировать возможный спад поставок из Ирана.

Днем ранее администрация США сообщила, что объемы добычи американской нефти на минувшей неделе достигли новой рекордной отметки - в среднем 10,72 млн баррелей в сутки.

Темы: нефть Иран
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