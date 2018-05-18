Футбол: Шахтар підписав новий контракт з Фонсекою

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П'ятниця, 18 травня 2018, 03:48

Головний тренер донецького Шахтаря Паулу Фонсека продовжив контракт з клубом до 2020 року.

Про це повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

Португальський тренер "гірників" буде працювати з командою впродовж наступних двох років.

"Я дуже щасливий! У мене було бажання продовжити свою кар'єру в "Шахтарі", - зазначив Фонсека.

Паулу Фонсека - головний тренер ФК "Шахтар" з червня 2016 року. За два сезони під його керівництвом команда здобула п'ять трофеїв: двічі стали чемпіонами України (2017, 2018), двічі завоювали Кубок України (2017, 2018) і є володарями Суперкубка України (2017). Крім того, в останньому розіграші Ліги чемпіонів "Шахтар" вийшов у 1/8 фіналу.

Теми: футбол Шахтар
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