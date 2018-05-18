Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Футбол: Шахтер подписал новый контракт с Фонсекой

Пятница, 18 мая 2018, 03:48

Главный тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека продлил контракт с клубом до 2020 года.

Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Португальский тренер "горняков" будет работать с командой в течение следующих двух лет.

"Я очень счастлив! У меня было желание продолжить свою карьеру в "Шахтере", - отметил Фонсека.

Паулу Фонсека - главный тренер ФК "Шахтер" с июня 2016 года. За два сезона под его руководством команда одержала пять трофеев: дважды стали чемпионами Украины (2017, 2018), дважды завоевали Кубок Украины (2017, 2018) и являются обладателями Суперкубка Украины (2017). Кроме того, в последнем розыгрыше Лиги чемпионов "Шахтер" вышел в 1/8 финала.

"Украинская правда" в Threads

Темы: футболШахтер
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
футбол
Донецкий "Шахтер" получил нового тренера
Украина вышла в полуфинал молодежного Евро по футболу и впервые сыграет на Олимпиаде
"Шахтер" уволил тренера, который сделал дончан чемпионами
Последние новости
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
Все новости...
Реклама: