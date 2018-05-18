Футбол: Шахтер подписал новый контракт с Фонсекой

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Пятница, 18 мая 2018, 03:48

Главный тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека продлил контракт с клубом до 2020 года.

Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Португальский тренер "горняков" будет работать с командой в течение следующих двух лет.

"Я очень счастлив! У меня было желание продолжить свою карьеру в "Шахтере", - отметил Фонсека.

Паулу Фонсека - главный тренер ФК "Шахтер" с июня 2016 года. За два сезона под его руководством команда одержала пять трофеев: дважды стали чемпионами Украины (2017, 2018), дважды завоевали Кубок Украины (2017, 2018) и являются обладателями Суперкубка Украины (2017). Кроме того, в последнем розыгрыше Лиги чемпионов "Шахтер" вышел в 1/8 финала.

Темы: футбол Шахтер
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