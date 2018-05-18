У США заявили про відповідальність РФ за хіматаки в Сирії

Держдеп США виступив із засудженням використання хімічної зброї в Сирії і поклав відповідальність за це на Росію.

Про це йдеться в заяві Держдепартаменту США у зв'язку з публікацією звіту ОЗХЗ.

У Держдепі зазначили, що організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердила факт застосування хімічної зброї в сирійському Ідлібі.

"Страждання, які були завдані сирійському народові режимом Асада і його іранськими і російськими прихильниками, є огидними. Росія, яка обіцяла світу в 2013 році, що вона буде гарантувати знищення запасів хімічної зброї Сирії, в кінцевому підсумку несе відповідальність за продовження її використання там", - йдеться в заяві.

Згідно зі звітом Місії із встановлення фактів ОЗХЗ, 4 лютого в районі Аль-Таліл міста Саракіб в провінції Ідліб була проведена хіматака. Місія визначила, що на місто було скинуто бочки з хлорином.

Місія із встановлення фактів не визначає відповідальних за напад.

В Держдепі нагадали, що в Раді Безпеки ООН Росія п'ять разів наклала вето на відновлення спільного слідчого механізму, який був єдиним неупередженим та незалежним органом з повноваженнями визначення відповідальності.